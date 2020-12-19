В России за сутки выявили 28209 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных достигло 2819429 человек.

За минувшие сутки в России медики обнаружили 28209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 на территории нашей страны. Больше всего инфицированных обнаружено в Москве. Так, за сутки в столице выявили 6459 зараженных, 3754 человека заразились в Санкт-Петербурге, 1085 случаев заражения обнаружено в Московской области.

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 2819429 человек, выздоровело 2254742, скончалось 50347.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали страны, которые считаются безопасными по COVID-19.