Роспотребнадзор перечислил безопасные по COVID-19 страны

Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова считаются безопасными странами для путешествий в условиях распространения коронавируса.

Из 16 стран, с которыми российская сторона восстановила международное авиасообщение, только в 3 государствах эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции соответствует всем показателям безопасности Роспотребнадзора – Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова.

Уточняется, что ведомство оценивало обстановку по COVID-19 в зарубежных странах по основным критериям: показатель заболевания коронавирусом за последние 14 дней, среднесуточный темп прироста инфицированных за 14 дней, показатели распространения инфекции и ряд других показателей.

В Роспотребнадзоре добавили, что Мальдивы, Египет, Киргизия и Куба соответствуют только двум критериям безопасности, Арабские Эмираты, Великобритания, Сербия, Южная Корея, Япония – только одному, а Турция, Швейцария, Казахстан и Белоруссия – ни одному, говорится на официальном сайте ведомства.

Как ранее сообщал "Капитал страны", российский лидер Владимир Путин пообещал вакцинироваться от COVID-19.