США будут вводить санкции против СП-2 до его полной остановки

Кристофер Робинсон рассказал, что российско-американские отношения могут улучшиться, но для этого реализацию газопровода необходимо остановить.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон в ходе интернет-конференции Атлантического совета заявил, что Белый дом будет вводить штрафные санкции в отношении газового проекта "Северный поток-2" до тех пор, пока его строительство полностью не остановится. Он добавил, что американская сторона не хочет прибегать к использованию ограничительных мер, однако вынуждена прибегать к ним для заморозки второй ветки трубопровода. Робинсон пояснил, что проект "Северный поток-2" угрожает Вашингтону, поскольку Россия может с его помощью оказывать негативное влияние на США, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg выразило мнение, что Белый дом не смог остановить строительство второй ветки газопровода.