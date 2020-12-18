Правительство поддержало обнуление президентских сроков
18.12.2020 18:22
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Владимир Путин сможет претендовать на два президентских срока.
Комиссия российского правительства поддержала проект закона об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Таким образом, глава государства сможет баллотироваться на пост лидера страны в 2024 году. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.
Напоминаем, что ранее Владимир Путин рассказал, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах.
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