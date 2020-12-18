Правительство поддержало обнуление президентских сроков

Владимир Путин сможет претендовать на два президентских срока.

Комиссия российского правительства поддержала проект закона об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Таким образом, глава государства сможет баллотироваться на пост лидера страны в 2024 году. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

Напоминаем, что ранее Владимир Путин рассказал, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах.