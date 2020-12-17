Путин рассказал об участии в выборах президента в 2024 году

Владимир Путин заявил, что "формальное разрешение" от россиян на участие в выборах главы государства есть.

17 декабря российский глава Владимир Путин рассказал, что на данный момент еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции. Кроме того Владимир Путин добавил, что "формальное разрешение" на участие в выборах главы государства от россиян есть. Он пояснил, что ранее принятые народом поправки в Конституцию России "обнулили" все предшествующие сроки пребывания на президентском посту.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что все семьи с детьми до 7 лет получат по 5 тыс. рублей к новому году.