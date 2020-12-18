Песков отреагировал на запрет Путину посещать Олимпиады

Россия продолжит поддерживать диалог с международными спортивными организациями для защиты национальных интересов страны и россиян.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Кроме того он отметил, что Россия негативно относится к введению ограничений в отношении наших спортсменов. Песков добавил, что Москва продолжит поддерживать диалог с международными спортивными организациями для защиты национальных интересов страны и граждан РФ, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что CAS запретил Владимиру Путину и другим представителям российского правительства посещать Олимпиады в течение двух лет.

Напоминаем, что в России новогодние выходные хотят перенести на май.