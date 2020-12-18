Песков: у президента нет смартфона

Владимир Путин иногда пользуется интернетом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин не пользуется смартфоном. Тем не менее, он отметил, что глава государства иногда использует интернет, однако мобильного телефона, поддерживающего выход в сеть, у президента страны нет.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко предлагает перенести новогодние выходные на майские праздники.