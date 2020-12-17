Контроль за оборотом наличных денег усилят в России

Специфичные денежные операции возьмут под контроль с 2021 года.

С 10 января следующего года в России будут введены новые правила обращения с денежными средствами. Новшество затронет оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах.

По мнению ведущего юриста компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павла Уткина, принятие новых правил сможет облегчить деятельность легального бизнеса, поскольку под контроль не попадут платежи по анонимным счетам и транзакции через небанковские организации. Отмечается, что проверять будут наиболее специфичные операции, например, почтовые переводы и снятие наличных со счетов смартфонов в размере от 100 тыс. руб., операции по договорам лизинга или банковские операции на сумму свыше 600 тыс. руб., пишет "Экономика сегодня".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что большая ежегодная пресс-конференция главы России Владимира Путина должна начаться в 12 мск.