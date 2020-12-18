Врачи выявили свыше 28,5 тыс. зараженных COVID-19 за сутки

В России общее число заболевших коронавирусом достигло 2791220 человек.

18 декабря в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением инфекции COVID-19 сообщили, что за последние 24 часа российские врачи обнаружили 28552 новых случая заражения коронавирусом. Отмечается, что регионами-лидерами по числу зарегистрированных инфицированных стали Москва (6937), Санкт-Петербург (3757) и Московская область (1485).

Таким образом, в Российской Федерации всего выявлено 2791220 случаев заболевания COVID-19, из них 2228633 человека выписалось с выздоровлением, 49762 пациента умерло.

Ранее "Капитал страны" писал, что московский мэр Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер по COVID-19 в столице на 2021 год.