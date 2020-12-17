Владимир Путин пообещал вакцинироваться от коронавируса

Всеобщая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса.

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что на данный момент еще не вакцинировался от новой коронавирусной инфекции. Он пояснил, что сегодняшние препараты против COVID-19 рассчитаны на определенную возрастную категорию граждан, к которой он не относится. Тем не менее, Владимир Путин пообещал сделать прививку от коронавируса, как только появится такая возможность. Такими словами глава государства ответил на вопрос россиянки о том, вакцинировался ли он против данной инфекции.

Также президент считает, что массовую иммунизацию населения от COVID-19 нужно делать, поскольку об этом говорят не только российские, но и мировые специалисты. По его словам, ведущие инфекционисты уверены, что всеобщая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 мск.