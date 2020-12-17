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Путин: "Северный поток-2" будет достроен

17.12.2020 14:32
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Путин: "Северный поток-2" будет достроен

Владимир Путин рассказал, что Россия будет призывать США к ведению добросовестной конкуренции.

Газопровод "Северный поток - 2" является выгодным проектом для экономики стран Европы, в том числе и для Германии, поскольку американский сжиженный газ стоит на 20% дороже российского голубого топлива. Об этом в четверг глава России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции.

Также президент отметил, что Германия, а также европейские страны поддерживают реализацию проекта "Северный поток - 2", так как он отвечает их национальным интересам. Корме того Владимир Путин добавил, что строительство второй ветки газопровода будет завершено.

Ранее стало известно, что США собираются вводить санкции в отношении газопровода до тех пор, пока работы по его реализации полностью не прекратятся.

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