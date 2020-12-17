Ежегодная пресс-конференция президента начинается в 12 мск

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Ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина состоится сегодня, 17 декабря. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск. Уточняется, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в формате видеосвязи с добавлением элементов "Прямой линии", поскольку она в 2020 году не проводилась из-за распространения COVID-19, пишет "Вести.ру".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе противокоронавирусные ограничения будут продлены на 2021 год.