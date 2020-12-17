В России число зараженных COVID-19 выросло на 28214 человек

Общее количество заболевших коронавирусом в стране составило 2762668 человек.

За последние сутки в России было обнаружено 28214 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Традиционно, больше всего заболевших было зарегистрировано в Москве (6711), Санкт-Петербурге (3763) и Московской области (1471). Об этом в четверг, 17 декабря, рассказал российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, общее количество заболевших составило 2762668 человек. Из них 2202540 человек излечилось, 49151 человек умер от осложнений.

Накануне столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве антикоронавирусные меры будут продлены на 2021 год.