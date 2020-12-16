Всемирный банк пересмотрел прогноз по развитию экономики РФ

Специалисты считают, что восстановление российской экономики может замедлиться, но при условии, что распространение коронавируса не будет остановлено.

Главный экономист Всемирного банка (ВБ) по России Апурва Сангхи в интервью РИА Новости сообщил, что организация пересмотрела прогноз по развитию российской экономики в 2020 году. Согласно данным ВБ, сейчас ситуация выглядит немного лучше, чем в начале осени, поэтому специалисты ожидают, что в текущем году спад экономики составит 4%, а не 5%. По его словам, на это повлияли финансовый сектор, агропромышленный комплекс, телекоммуникации, государственное управление, а также новости по соглашениям ОПЕК+, которые привели к стабилизации цен на нефть.

Кроме того Апурва Сангхи добавил, что в следующем году рост экономики России должен ускориться на 2,6%, а еще через год – на 3%, информирует РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что Евросоюз планирует ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии.