Евросоюз хочет ввести новые санкции против Белоруссии

Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Европейский Союз в среду, 16 декабря, подготовил третий по счету пакет штрафных санкций в отношении Белоруссии за фальсификацию результатов выборов главы республики. Под дополнительные ограничительные меры попадут не только чиновники, но и некоторые компании страны. Отмечается, что имена белорусов и названия предприятий будут объявлены позднее.

Ожидается, что в течение недели санкционный список будет официально утвержден, после чего он вступит в силу, пишет РИА Новости.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что Европа не сможет помочь белорусским гражданам.