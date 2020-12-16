Собянин пообещал вернуть очное обучение в московских школах

Мэр Москвы подчеркнул, что переход на дистанционный формат образования является вынужденной мерой.

Традиционный режим обучения в столичных школах возобновится, но только после улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме. По словам градоначальника, переход на дистанционный формат образования является вынужденной мерой, которая направлена на защиту жизни и здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса. Также Собянин отметил, что удаленное обучение не сможет заменить очное, поэтому при первой возможности московские ученики снова вернутся в школы, пишет ТАСС.

Ранее столичный мэр заявил, что в столице ограничения по коронавирусу будут действовать в 2021 году.