В России за сутки выявили 26509 новых случаев COVID-19

В нашей стране общее число инфицированных коронавирусом составило 2734454 человека.

Оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду рассказал, что за минувшие сутки российские врачи выявили 26509 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что больше всего заболевших медики обнаружили в Москве (5028), Санкт-Петербурге (3758) и Московской области (1477).

Таким образом, в России общее количество инфицированных составило 2734454 человека. Из них 2176100 больных выписалось с выздоровлением, 48564 пациента скончалось от коронавируса.

Ранее врач назвал простой способ сбить высокую температуру при заболевании COVID-19.