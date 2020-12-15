Попова: в России наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

Анна Попова отметила, что обстановка с коронавирусом в регионах остается "очень разной".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 сообщила, что в целом по России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, в нашей стране нормализовался суточный прирост новых инфицированных. Тем не менее Попова подчеркнула, что стабилизация эпидемиологической обстановки в России является "очень хрупкой", поэтому закрепление данного результата зависит от каждого гражданина страны, пишет РБК.

Ранее в Минздраве рассказали, что во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса.