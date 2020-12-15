Азаров: Украина действует под диктовку США

Николай Азаров считает, что "украинская марионеточная власть" вряд ли изменит свою политику по итогам каких-либо переговоров по Донбассу.

Бывший украинский премьер Николай Азаров во время круглого стола временной комиссии Совфеда России по защите суверенитета и предотвращения во внутренние дела РФ заявил, что нынешние власти Украины действуют под диктовку Соединенных Штатов Америки. По его словам, после госпереворота Киев стал "марионеткой" Вашингтона, а также перестал заботиться о развитии своей страны. Кроме того Азаров добавил, что американская сторона постоянно стремится дестабилизировать юго-западную границу России, поэтому Украина срывает проведение нормандских саммитов или не выполняет минские договоренности по Донбассу, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.