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Число заболевших COVID-19 в России выросло на 26689 человек

15.12.2020 11:34
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Число заболевших COVID-19 в России выросло на 26689 человек

В стране с начала эпидемии коронавируса общее число заболевших достигло 2707945 человек.

15 декабря российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ заявил, что за последние 24 часа медработники зафиксировали 26689 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19. Традиционно, наибольший суточный прирост зараженных был обнаружен в Москве (5418), Санкт-Петербурге (3765) и Московской области (1392).

Уточняется, что в России с начала эпидемии коронавируса общее количество инфицированных достигло 2707945 человек, из них 2149610 больных поправились, 47968 пациентов стали жертвами COVID-19.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, будут ли введены в России новые ограничения по коронавирусу на новогодние праздники.

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