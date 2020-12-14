Мурашко озвучил условие прекращения пандемии COVID-19

Необходимо обеспечить равномерный доступ всех людей мира к безопасным и действенным препаратам против коронавируса.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса нового типа может закончиться только после проведения массовой вакцинации населения всего мира. Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС со ссылкой на релиз Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По словам Мурашко, для прекращения распространения коронавируса зарубежным странам необходимо обеспечить равномерный доступ всех людей мира к безопасным и действенным вакцинам против COVID-19, в том числе и к российским препаратам.

Ранее создатели "Спутника V" рассказали, что некоторые добровольцы заразились коронавирусом нового типа.