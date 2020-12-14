Разработчик "Спутника V": некоторые добровольцы заразились COVID-19

Денис Логунов заявил, что препарат против коронавируса "Спутник V" обеспечивает полную защиту от тяжелого течения заболевания.

Замдиректора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что некоторые участники пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" заразились коронавирусной инфекцией. Однако он отметил, что у добровольцев, привитых препаратом против COVID-19, заболевание протекало в легкой форме, а у людей, получивших плацебо – в средней и тяжелой форме, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил возможность введения дополнительных ограничений по коронавирусу на новогодние выходные.