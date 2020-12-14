Путин: нельзя отправлять домой нуждающихся в госпитализации с COVID-19

Президент не привел конкретные примеры отказа зараженным коронавирусом в стационарном лечении.

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе социального онлайн-форума "Единой России", трансляция которого велась на странице фракции в Facebook, призвал не отправлять на домашнее лечение нуждающихся в госпитализации людей, инфицированных COVID-19. Также президент отметил, что в стране не должно быть случаев, когда больным отказывают в стационарном лечении под предлогом того, что бесплатные лекарственные средства можно получить на дому.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России больничные листы начнут оформлять по новым правилам.