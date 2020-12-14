Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 ДЕК, 22:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ДЕК, 22:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Путин: нельзя отправлять домой нуждающихся в госпитализации с COVID-19

14.12.2020 16:08
Комментарии
Путин: нельзя отправлять домой нуждающихся в госпитализации с COVID-19

Президент не привел конкретные примеры отказа зараженным коронавирусом в стационарном лечении.

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе социального онлайн-форума "Единой России", трансляция которого велась на странице фракции в Facebook, призвал не отправлять на домашнее лечение нуждающихся в госпитализации людей, инфицированных COVID-19. Также президент отметил, что в стране не должно быть случаев, когда больным отказывают в стационарном лечении под предлогом того, что бесплатные лекарственные средства можно получить на дому.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России больничные листы начнут оформлять по новым правилам.

Комментировать (без регистрации)
Россиянам рассказали, что нужно делать перед вакцинацией от COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга
Экономика

Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства

Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства
Экономика

Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты
Экономика

Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств

Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

Новости дня

19:40 Мурашко озвучил условие прекращения пандемии COVID-19 Мурашко озвучил условие прекращения пандемии COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:13 Разработчик "Спутника V": некоторые добровольцы заразились COVID-19 Разработчик "Спутника V": некоторые добровольцы заразились COVID-19
16:40 В Кремле оценили введение ограничений на январские праздники В Кремле оценили введение ограничений на январские праздники
15:43 Власти РФ временно зафиксируют цены на сахар и масло Власти РФ временно зафиксируют цены на сахар и масло
15:00 Больничные листы будут оформлять по новым правилам Больничные листы будут оформлять по новым правилам
12:32 Россиянам рассказали, что нужно делать перед вакцинацией от COVID-19 Россиянам рассказали, что нужно делать перед вакцинацией от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:49 Иммунолог считает, что Россия вышла на плато по COVID-19 Иммунолог считает, что Россия вышла на плато по COVID-19

Узнай, страна!

17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:33 В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную
15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!» Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
13 ДЕК, 18:55 ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
13 ДЕК, 01:00 Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь
12 ДЕК, 21:18 Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
12 ДЕК, 16:27 Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта
11 ДЕК, 16:13 Республика Алтай станет производить больше молока Республика Алтай станет производить больше молока
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter