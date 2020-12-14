В России за сутки обнаружили 27328 новых случаев COVID-19

За весь период эпидемии в РФ общее число заболевших коронавирусом составило 2681256 человек.

В понедельник, 14 декабря, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19 рассказал, что за прошедшие сутки российские врачи обнаружили 27328 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве, где COVID-19 выявили у 5874 человек, далее идет Санкт-Петербург – 3771 больной, а на третьем месте находится Подмосковье – 1484 инфицированных.

Таким образом, за все время эпидемии в России общее число зараженных коронавирусом составило 2681256 человек. Из них 2124797 пациентов выздоровело, 47391 больной умер от осложнений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о введении локдауна в нашей стране.