Стал известен состав рабочей группы по вопросу цен на продукты

Рабочая группа займется ситуацией с ростом цен на продукты в России.

Стало известно, кто включен в рабочую группу, которая займется рассмотрением ситуации, сложившейся на российском рынке с высокой стоимостью продуктов и товаров. Членов группы согласовал премьер России Михаил Мишустин. Известно, что в группу включены вице-премьер России Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, главы ФНС и ФАС Даниил Егоров и Максим Шаскольский, руководители Россельхознадзора и Росстата Сергей Данкверт и Павел Малков, помощник предправительства Игорь Артемьев, замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров, глава Департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко, пишет РИА Новости.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин выразил обеспокоенность высокой стоимостью продуктов и товаров в России, особенно тех, которые имеют социальное значение.