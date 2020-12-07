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ТПП РФ: Россия и Азербайджан обсудят торгово-экономическое сотрудничество

07.12.2020 18:05
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ТПП РФ: Россия и Азербайджан обсудят торгово-экономическое сотрудничество

В форуме примет участие вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

ТПП РФ сообщила, что 8 декабря Торговое представительство Азербайджана в России и журнал Russian Business Guide проведут завершающий в текущем году форум на тему "Россия-Азербайджан: экономическая дипломатия и стратегия партнерства". Заседание пройдет в Конгресс-центре ТПП РФ в онлайн- и оффлайн-режиме, начало запланировано на 15:00. В ходе данного мероприятия представители обеих стран собираются обсудить вопросы, связанные с торговым и экономическим сотрудничеством Москвы и Баку, в том числе кооперацию в сфере финансов, сельского хозяйства и транспорта, логистической отрасли, в вопросах медицины и фармацевтики, а также затронут взаимодействие в области электронной коммерции.

Уточняется, что в форуме примут участие эксперты ТПП РФ, посольство Азербайджана в Москве, представители Минэкономразвития России и Азербайджана, Торговое представительство России в Азербайджане, Российско-азербайджанский деловой совет, Российский экспортный центр, представительство РЭЦ в Азербайджане и другие специалисты.

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке https://youtu.be/5Ks9wqqt4Eo.

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