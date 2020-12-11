В России число больных COVID-19 выросло на 28585 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 2597711 человек.

11 декабря в оперштабе России по предупреждению завоза и распространения инфекции COVID-19 рассказали, что за последние сутки российские медики зарегистрировали 28585 новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что больше всего заболевших обнаружили в столице РФ (7215), Санкт-Петербурге (3779) и Подмосковье (1370).

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 в стране подтвердился у 2597711 человек, из них 2059840 пациентов выписалось, 45893 заболевших скончалось от инфекции.

Ранее сообщалось, что несколько миллионов российских компаний обанкротилось из-за пандемии коронавируса.