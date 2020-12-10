Россиянам напомнили о добровольном характере вакцинации

Каждый человек имеет полное право самостоятельно решать делать прививку от коронавируса или нет.

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой в прямом эфире в Instagram напомнил россиянам, что каждый человек имеет полное право самостоятельно решать делать прививку против коронавируса или нет. Также он призвал граждан страны не поддаваться на давление со стороны работодателя или других лиц, напомнив, что подобные процедуры могут осуществляться только на добровольной основе, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что всероссийская вакцинация от коронавируса начнется до конца недели.