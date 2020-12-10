Российские врачи выявили 27927 новых случаев COVID-19 за сутки

В России общее число инфицированных коронавирусом достигло 2569126 человек.

За прошедшие 24 часа российские медработники выявили 27927 новых случаев инфицирования коронавирусом. Отмечается, что регионами-лидерами по числу обнаруженных заболевших стали Москва (6730), Санкт-Петербург (3774) и Московская область (1351). Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, в Российской Федерации общее количество зараженных достигло 2569126 человек, из них 2033669 человек выписались с выздоровлением, 45280 человек умерло.

Ранее "Капитал страны" писал, что Турция собирается провести собственное исследование российской вакцины "Спутник V".