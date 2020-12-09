Президент оценил ситуацию с безработицей в РФ

Владимир Путин отметил, что рост безработицы является вызовом не только для России, но и для всего мира.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с членами правительства по экономическим вопросам заявил, что в нашей стране уровень безработицы снижается медленными темпами. По его словам, сегодняшней тенденции недостаточно для того, чтобы кардинальным образом переломить ситуацию на российском рынке труда, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов объяснил, почему в российских магазинах повысились цены на продовольственные и непродовольственные товары.