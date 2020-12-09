Набиуллина допустила снижение ключевой ставки

Ключевая ставка может опуститься ниже 4%.

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg сообщила, что в настоящее время регулятор не видит пространства для очередного снижения ключевой ставки. Однако она добавила, что если условия изменятся, тогда ключевая ставка может опуститься ниже 4% годовых.

Напоминаем, что в июле текущего года Центробанк России уменьшил ключевую ставку до 4,25%.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил повышение цен на продукты и товары в российских магазинах.