Армин-Паулюс Хампель считает, что только вместе с РФ Европа сможет достичь стабильности и безопасности.

Санкционная политика в отношении Российской Федерации нанесла вред не только Москве, но и Берлину. Об этом заявил спикер партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель. Депутат считает, что из-за ограничительных мер российская сторона была вынуждена занять геополитическую позицию, а это не соответствует германским и европейским интересам. Также он добавил, что Берлину следует развивать хорошие отношения с Москвой, поскольку РФ является важнейшей мировой державой, передает немецкий филиал RT DE.

Ранее сообщалось, что российский глава Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель провели телефонный разговор.