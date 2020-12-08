Льготную ипотеку в РФ могут распространить на вторичное жилье

Сейчас льготная ипотека под 6,5% распространяется только на рынок первичного жилья.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготного ипотечного кредитования на вторичное жилье. По ее словам, это поможет восстановить строительный сектор, который пострадал из-за распространения коронавируса нового типа, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что сейчас льготная ипотека под 6,5% распространяется только на рынок первичного жилья.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что лидер России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий.