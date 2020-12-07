Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, разрешение конфликта в Донбассе и вакцину от коронавируса.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель провели переговоры по телефону. В ходе разговора они детально обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, затронули вопросы, связанные с разрешением конфликта на Донбассе, а также договорились сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ и продолжить совместную работу в формате "нормандской четверки". Кроме того Путин и Меркель условились о дальнейших контактах между Минздравами России и Германии по вопросу вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Ранее Берлин озвучил свою позицию по энергетическому проекту "Северный поток-2".