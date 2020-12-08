Кремль спрогнозировал экономическую ситуацию в 2021 году

Дмитрий Песков заявил, что РФ удалось прожить 2020 год с наименьшими негативными последствиями по сравнению со многими странами мира.

В Кремле спрогнозировали экономическую ситуацию: в следующем году падение российской экономики должно быть не таким сильным, как в 2020 году. Об этом во вторник рассказал официальный представитель главы России Дмитрий Песков. Также он напомнил, что последствия мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19, не могут обойти стороной и нашу страну.

"Но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом", – цитирует издание РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Ранее специалисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" назвали фактор, который будет тормозить восстановление экономики России в следующем году.