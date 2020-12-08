Врач рассказал о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Популяционный иммунитет к коронавирусу появится тогда, когда 60-65% граждан России переболеют COVID-19.

Директор университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов рассказал, что статистика по инфицированным коронавирусом пока не позволяет говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 в России, так как сейчас инфекцию перенесло менее 60-65% граждан страны, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" рассказал о самочувствии добровольцев, которые привились вакциной "ЭпиВакКорона".