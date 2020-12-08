Число зараженных COVID-19 в России превысило 2,5 млн человек

На сегодняшний день общее количество инфицированных COVID-19 составило 2515009 человек.

Во вторник в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что российские врачи за прошедшие 24 часа зарегистрировали 26097 новых случаев инфицирования COVID-19. Добавляется, что больше всего заболевших обнаружили в Москве (5232), Санкт-Петербурге (3734) и Московской области (1341).

Таким образом, в России общее число зараженных составило 2515009 человек, из них 1981526 человек выздоровело, 44159 человек скончалось.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона".