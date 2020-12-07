Тихановская: оппозиция Белоруссии готова к диалогу с Россией

Белорусские оппозиционные силы готовы обсудить с РФ вопросы, связанные с укреплением отношений Москвы и Минска.

Бывший кандидат в лидеры Белоруссии, глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время выступления по видеосвязи в Атлантическом совете сообщила, что оппозиция республики открыта к контактам с Россией. По ее словам, оппозиционные силы страны готовы обсудить со своим соседом вопросы, связанные с укреплением отношений Москвы и Минска, но при условии, что российская сторона будет уважать суверенитет и национальные интересы Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Германия не изменила свою позицию по газопроводу "Северный поток-2".