ЕС хочет реформировать ВОЗ и ВТО

Евросоюз планирует вместе с США улучшить работу некоторых международных организаций.

В заявлении Европейского союза по результатам заседания глав МИД сообщества сказано, что ЕС намеревается совместно с новым руководством США возобновить работы по укреплению и реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.