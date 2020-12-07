В РФ за сутки выявили 28142 новых случая COVID-19

Общее количество зараженных в стране достигло 2488912 человек.

7 декабря в оперативном штабе России по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в стране суточный прирост зараженных составил 28142 новых случая COVID-19. Отмечается, что больше всего инфицированных обнаружили в столице (7279), Санкт-Петербурге (3741) и Московской области (1315).

Таким образом, на данный момент в России общее число заболевших коронавирусом составило 2488912 человек, из них 1956588 человек выздоровело, 43597 человек умерло.

Ранее главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в стране.