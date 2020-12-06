Главврач больницы им. Филатова спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19

Распространение коронавируса должно ослабнуть к лету 2021 года.

Главный врач больницы имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в интервью ТК "Россия 1" выразил мнение, что в России пандемия коронавируса нового типа может закончиться в конце 2021 года. По его словам, благодаря проведению массовой вакцинации россиян распространение COVID-19 начнет ослабевать к лету, однако полностью отступить вирус должен только к окончанию следующего года, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Москве планируют привить от коронавируса нового типа 6-7 млн человек.