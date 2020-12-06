В Минпросвещения РФ оценили возможность введения постоянной удаленки

Дмитрий Глушко заявил, что главной задачей ведомства является организация очного формата обучения школьников.

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире "Первого канала" сообщил, что результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) не выявили серьезных провалов в знаниях российских школьников, несмотря на весенний переход учащихся на дистанционный формат обучения. Тем не менее, он заверил, что в нашей стране удаленное образование никогда не заменит традиционное. По словам Глушко, приоритетной задачей ведомства является организация очного формата обучения школьников, пишет РИА Новости.

Ранее глава Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов рассказал, какие продукты могут подорожать в 2021 году.