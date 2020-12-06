В России впервые выявили свыше 29 тыс. новых случаев COVID-19

Общее число зараженных в стране достигло 2460770 человек.

Российские медицинские работники за прошедшие сутки обнаружили 29039 новых случаев инфицирования коронавирусом, это максимум за весь период пандемии. Об этом в воскресенье, 6 декабря, рассказали в оперштабе РФ по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Уточняется, что наибольшее число зараженных врачи зафиксировали в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Подмосковье (1295).

В штабе добавили, что в России общее количество инфицированных достигло 2460770 человек, из них 1937738 больных излечились, 43141 пациент умер от COVID-19.

Ранее популярный телеведущий, доктор Александр Мясников сравнил вакцины против коронавируса.