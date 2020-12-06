Собянин рассказал, сколько москвичей нужно вакцинировать от COVID-19
06.12.2020 14:53
Комментарии
В столице собираются привить от коронавируса 6-7 млн человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что в мегаполисе в перспективе намереваются вакцинировать против новой коронавирусной инфекции около 7 млн москвичей. При этом градоначальник отметил, что процесс иммунизации граждан будет проходить постепенно, поскольку невозможно в один этап привить такое количество людей, пишет ТАСС.
Напоминаем, что массовая вакцинация жителей Москвы началась 5 декабря 2020 года.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий