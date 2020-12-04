Российским учителям хотят увеличить зарплаты

Валентина Матвиенко напомнила, что сейчас ведется работа по установлению единой системы оплаты труда учителям и преподавателям.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе совещания со статс-секретарями правительства предложила повысить долю окладов в заработных платах работников, занятых в сфере образования. Также она выразила надежду, что кабмин РФ уделит должное внимание рассмотрению данного вопроса, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Москве дистанционный формат обучения для старших школьников был продлен до конца текущего года из-за пандемии коронавируса.