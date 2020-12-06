Украина призывает ужесточить санкции против России

Леонид Кравчук рассказал, что Украине не удалось продвинуться в вопросе разрешения конфликта в Донбассе, поэтому страна вынуждена поменять тактику.

Глава украинской делегации в контактной группе по разрешению ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью каналу "Украина 24" заявил, что если ситуация в данном регионе не будет урегулирована до 2021 года, тогда Киев будет просить ужесточить штрафные санкции в отношении Москвы после новогодних выходных. По его словам, Россию, например, могут исключить из международной платежной системы.

"Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции", - цитирует агентство ТАСС слова Кравчука.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на расширение американских ограничительных мер против Москвы из-за газового проекта "Северный поток-2".