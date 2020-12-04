В Кремле оценили расширение санкций США против СП-2

Москва сделает все возможное для защиты своих интересов и международных коммерческих проектов.

Дополнительные санкции США против трубопровода "Северный поток-2" являются проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона. Об этом 4 декабря рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подобное давление с американской стороны не соответствует принципам международного права и торговли. Помимо этого Песков добавил, что Российская Федерация будет защищать свои интересы, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Конгресс США одобрил расширенный пакет ограничительных мер в отношении "Северного потока-2".