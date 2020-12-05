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Судно для укладки труб "Северного потока - 2" покинуло немецкий порт

05.12.2020 12:57
Комментарии: 1
Судно для укладки труб "Северного потока - 2" покинуло немецкий порт

Трубоукладчик "Фортуна" будет производить работы по завершению строительства трубопровода с 5 по 31 декабря.

Как стало известно из данных, предоставленных системой позиционирования судов MarineTraffic, баржа "Фортуна", которая будет использована для выполнения необходимых работ по продолжению трубопровода при завершении строительства российского газового проекта "Северный поток - 2", покинуло немецкий порт Висмар. Однако в настоящее время неизвестен пункт, в который следует судно.

Напоминаем, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии объявило о том, что судно-трубоукладчик "Фортуна" будет завершать укладку трубопровода "Северный поток - 2" с 5 по 31 декабря в южной части Балтийского моря.

Ранее Германия одобрила защиту энергетического проекта "Северный поток-2" от давления со стороны США.

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