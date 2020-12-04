Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 от членов семьи
04.12.2020 14:47
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Инфицированный человек должен соблюдать все рекомендации.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал, что если один из членов семьи заразился коронавирусом, это вовсе не означает, что все заболеют COVID-19. По его словам, для этого необходимо соблюдать определенные меры предосторожности:
- Выделить инфицированному отдельную комнату;
- Больной должен питаться из отдельной посуды;
- Нужно носить маску и чаще мыть руки с мылом;
- Зараженный может передвигаться в пределах квартиры при условии, что он не будет встречаться с другими домочадцами;
- Необходимо постоянно проводить уборку помещения с дезинфицирующими средствами.
Напоминаем, что после введения вакцины от коронавируса "Спутник V" у людей могут появиться побочные эффекты.
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