Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 от членов семьи

Инфицированный человек должен соблюдать все рекомендации.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал, что если один из членов семьи заразился коронавирусом, это вовсе не означает, что все заболеют COVID-19. По его словам, для этого необходимо соблюдать определенные меры предосторожности:

Выделить инфицированному отдельную комнату;

Больной должен питаться из отдельной посуды;

Нужно носить маску и чаще мыть руки с мылом;

Зараженный может передвигаться в пределах квартиры при условии, что он не будет встречаться с другими домочадцами;

Необходимо постоянно проводить уборку помещения с дезинфицирующими средствами.

Напоминаем, что после введения вакцины от коронавируса "Спутник V" у людей могут появиться побочные эффекты.