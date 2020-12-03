Премьер рассказал о готовности регионов к вакцинации от COVID-19

Михаил Мишустин попросил губернаторов обеспечить удобство и безопасность вакцинации населения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российским губернаторам взять под личный контроль организацию и проведение массовой вакцинации граждан страны от инфекции COVID-19. Также он отметил высокую готовность регионов РФ к началу иммунизации населения против коронавируса. Помимо этого Мишустин напомнил, что прививание россиян будет осуществляться бесплатно и по доброй воле, пишет "Комсомольская правда".

Ранее "Капитал страны" рассказал, какие симптомы могут возникать у людей после введения вакцины "Спутник V".